Zemřel zpěvák Gerry Marsden

Kapelu proslavila její verze písně You'll Never Walk Alone, která se stala hymnou klubu FC Liverpool.

Skupina Gerry and the Pacemakers patřila, podobně jako Beatles, "do stáje" manažera Briana Epsteina. Kapela začala působit na liverpoolské hudební scéně na konci 50. let a v roce 1963 se stala první britskou kapelou, jejíž první tři písně obsadily první příčku hitparády. Kapela se v roce 1965 rozpadla.