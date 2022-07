Zemřel uznávaný britský režisér Peter Brook

Ve Francii se Brook rozhodl usadit na konci 60. let. Stal se průkopníkem směru nazývaného World Theatre, který propojuje herce různých národností a etnik a čerpá z odkazů mnoha kultur. Inscenoval v Íránu i v Africe a na svých cestách, divadelních i skutečných, se snažil dopátrat toho, co je divadlo a z jakých společných kořenů pochází.

Jeho nejznámější inscenací je indický epos Mahábhárata, v roce 1985 ji umístil do kamenolomu nedaleko francouzského města Avignon. Místo jeviště diváci viděli reflektory osvětlený skalní útvar se stromy, antukové hřiště a vodní příkop. Herci šestnácti národností tam devět hodin od západu slunce do jeho východu hráli, zpívali, tančili a bojovali. Velkolepé nastudování, které Brook připravoval deset let, bylo v roce 1989 zfilmováno.