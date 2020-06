Zemřel umělec Christo známý zahalováním staveb

Zesnulý konceptuální umělec se narodil v Bulharsku jako Christo Vladimirov Javačev. V roce 1957 odešel do Prahy, odkud pak utekl do Vídně. Proslavil se v uměleckém páru se svou manželkou Jeanne-Claude, která zemřela v roce 2009. Látkou pokryli oba výtvarníci mrakodrapy, část australského pobřeží, římské hradby, živé stromy či pařížský most Pont Neuf.