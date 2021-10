Zemřel spoluautor písní z bondovek či Supermana Leslie Bricusse

Jeho smrt oznámila na sociální síti Joan Collinsová, která ho nazvala “jedním z největších skladatelů naší doby“.

Ve filmové branži zanechal Bricusse výraznou stopu. Napsal mimo jiné texty filmových písní z bondovek (Goldfinger a You Only Live Twice). Dále je autorem písniček k filmům Willy Wonka a jeho čokoládovna, Hook, Doktor Dolittle nebo Superman.

V roce 1967 získal Oscara za skladbu Talk to the Animals z muzikálu Doktor Dolittle a v roce 1982 dalšího za za muzikál Victor / Victoria, který napsal společně s Henrym Mancinim.

Cenu Grammy obdržel v roce 1963 za What Kind of Fool Am I, psíničku z muzikálu Stop the World – I Want to Get Off.

Jeho píseň zpívala i Nina Simone

Hudba k muzikálu Willy Wonka and the Chocolate Factory byla na Oscara pouze nominována, podobně píseň Thank You Very Much a celý muzikál Scrooge (Vánoční koleda) inspirovaný dílem spisovatele Charlese Dickense.