Zemřel skladatel a hudebník Eduard Parma

Od poloviny sedmdesátých let doprovázel jeho orchestr zpěváky Hanu Buštíkovou a Jiřího Korna. Pro druhého jmenovaného složil úspěšné písně Žal se odkládá nebo Ulice Váci.

Na začátku osmdesátých let se Parma přestěhoval do Velké Británie, kde se zapojil do tamního hudebního života. Se skupinou Times Square vystupoval v legendárním londýnském klubu Marquee. Kapela se na ostrovech prosadila písničkou Paradise.