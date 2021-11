Zemřel módní návrhář Virgil Abloh, bylo mu 41 let

Ve věku 41 let v neděli zemřel Virgil Abloh, nejvýznamnější černošský módní návrhář a tvůrce pánských kolekcí francouzské módní značky Louis Vuitton. Abloh již několik let bojoval s rakovinou. Oznámila to francouzská společnost LVMH, majitel značky Louis Vuitton.