Zemřel literární teoretik a kritik George Steiner

Steiner patřil dlouhá desetiletí k předním postavám světové literární vědy, působil na řadě univerzit v USA i v Evropě, v letech 1966 až 1997 byl hlavním recenzentem literárního magazínu The New Yorker a byl autorem desítek oceňovaných odborných i esejistických knih a antologií. Česky vyšlo například jeho stěžejní dílo Po Bábelu, které se zabývá možnostmi překladu, rozbor transcendence v literárních dílech nazvaný Skutečné přítomnosti, jeho intelektuální biografie Errata či soubor esejů Knihy, které jsem nenapsal.

"Byla to kontroverzní postava. Steinerovi obdivovatelé oceňovali jeho brilantní argumenty a erudici. Jeho odpůrci si stěžovali na to, že je často vágní, nabubřelý a nepřesný," shrnul jeho odkaz The New York Times. Ten citoval i kritika Leeho Siegela, který ve svém eseji o Steinerovi v roce 2009 napsal: "Jeho osvěžující vlastností bylo to, že byl v jediném odstavci schopný se dostat od Pythagora a Aristotela přes Danta až k Nietzschemu a Tolstému." Totéž ale podle Siegela bylo na jeho textech často i iritující.