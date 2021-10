Zemřel komik Sahl, otec moderní politické satiry

Komik si svými kousavými politickými komentáři získal od 50. let minulého století zástupy fanoušků a je považován za inspiraci pro moderní stand-up komediální výstupy. Svými vystoupeními v dobách studené války nastavil laťku pro politickou satiru, píše BBC. Kritickým pohledem nahlížel rovněž na americký způsob života.

Sahl se narodil v kanadském Montrealu a jako dítě se s rodinou přestěhoval do Spojených států, a to do Los Angeles. Svou komediální kariéru odstartoval v klubu v San Francisku, později začal vystupovat po celých USA. V roce 1959 moderoval vůbec první předávání hudebních cen Grammy a ve stejném roce se podílel na udílení filmových Oscarů.