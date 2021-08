Zemřel hudebník Lee „Scratch“ Perry

Perry začínal v půlce šedesátých let u Clementa „Coxsona“ Dodda, který vlastnil studio a vydavatelství Studio One. Pak začal spolupracovat s jiným vydavatelem, Joe Gibbsem, a postavil vlastní skupinu Upsetters.

Perry také produkoval kosmicky znějící album skupiny Congos Heart of Congos, nahrávky The Heptones, píseň Police And Thieves Juniora Murvina, kterou později přejali The Clash. Produkoval i píseň The Clash Complete Control.