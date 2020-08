Zemřel herec Chadwick Boseman, superhrdina z filmu Black Panther

Boseman hrál i v televizních seriálech jako Kriminálka New York, Anatomie lži či Odložené případy. Ve filmu Get On Up - Příběh Jamese Browna ztvárnil hlavního hrdinu, zpěváka a hudebního skladatele Jamese Browna. Pro studio Marvel ztělesnil černošského superhrdinu ve filmu Black Panther, který během necelého měsíce po uvedení do kin utržil více než miliardu dolarů.