Zemřel guinejský zpěvák Mory Kanté, popularizátor africké hudby ve světě

Mory Kanté zemřel v nemocnici v guinejském hlavním městě Conakry. „Trpěl několika chronickými chorobami a často za léčbou cestoval do Francie. To však kvůli koronaviru nebylo možné,“ řekl jeho syn Balla Kanté. „Viděli jsme, že se jeho stav zhoršuje. I tak mě však jeho smrt překvapila, neboť v minulosti měl i horší období.“

V roce 1983 se přesunul do Paříže. Bylo to v době, kdy světem procházela módní vlna afropopu. Přestože za to občas sklízel kritiku, rád míchal svou hudbu se syntezátory či nasamplovanými bicími.