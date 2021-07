Zemřel František Segrado, zpěvák z Valašska

V roce 2003 nazpíval dvě písničky pro Tak to chodí, společné album Michala Horáčka a Jardy Svobody z kapely Traband. S prvně jmenovaným následně spolupracoval dál, vystupoval v jeho projektu Kudykam, a i to ho přivedlo k prvnímu sólovému albu. Vyšlo v roce 2014 a jmenuje se Segrado.

„Sólovou desku jsem si přál. Zpíval jsem asi na osmnácti albech svých kamarádů, kde jsem hostoval, a také mám kapelu Veselá bída, jež je více zaměřená na folklór. Nebylo to tedy tak, že bych ještě ve studiu nic nenatočil. Sólová deska je ale něco jiného. Myslel jsem si, že si ji složím sám. Pracoval jsem na ní od svých padesáti let. Pak ale přišla nabídka od Michala Horáčka, který by do takového projektu nešel, kdyby neviděl aktivitu na mé straně. Věděl, že si s myšlenkou na desku pohrávám, a tak zavolal a řekl, že ji se mnou připraví s tím, že všechny texty budou jeho,“ řekl Segrado po vydání alba Právu.