Zemřel Braňo Alex, výrazná postava slovenského punku

V roce 1984 byl u toho, když v Bratislavě vznikla Zóna A. O pět let později stál u zrodu kapely Slobodná Európa. Jejím členem byl třiadvacet let. Kvůli zdravotním problémům z ní odešel v roce 2012.

Před pěti lety se na hudební pódia na několik týdnů vrátil jako zpěvák v rámci svého vlastního projektu This Is Punkrock From Transylvania, což byl také název jeho sólového alba z roku 1999.