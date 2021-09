Zemřel americký herec Michael K. Williams. Bylo mu 54 let, napsal server týdeníku Focus. Českým divákům je znám z mnoha seriálů, například Kriminálka Las Vegas či Zákon a pořádek. Na kontě má i desítky filmů, například Gone, Baby, Gone, 12 let v řetězech nebo Čas beznaděje.