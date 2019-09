ŽEBŘÍČEK: Román pro pokročilé či Rambo 5. Laťka je nízko

Podle tvůrců Románu pro pokročilé jde o komedii o Rudolfovi (Marek Vašut), „noblesním šarmantním světákovi po rozvodu“. Musí se přestěhovat z velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Zmítá se mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu servíruje „notorický flamendr a sukničkář Arnošt“.

Druhé místo a Ad Astra. Jde o sci-fi snímek z budoucnosti. Umělá inteligence je integrována do všech průmyslových odvětví, Měsíc a Mars jsou kolonizovány, lidmi osídlené satelity obíhají kolem Neptunu, nejvzdálenější planety sluneční soustavy. Na Zemi se staví nová babylónská věž. Je to anténa, jejíž konec dosahuje až do vesmírného prostoru a která má sloužit k vyhledávání inteligentního mimozemského života.