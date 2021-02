Ze zavřených galerií: Fragmenty metropole v Czech Photo Centre

„V současné době u nás vystavuje fotograf Roman Vondrouš, absolutní vítěz letošního ročníku Czech Press Photo. Expozici jsme otevřeli pouze online vernisáží za účasti autora. Ten diváky provedl po výstavě formou komentované prohlídky. Byla dostupná na internetu v živém vysílání a je i k vidění v archivu na našich webových stránkách. Paradoxně nám to zvedlo pomyslnou návštěvnost, protože ji sledovaly téměř dva tisíce lidí, zatímco běžně k nám na vernisáže chodí zhruba stovka,“ říká ředitelka galerie Veronika Souralová.

„Situace se stává kritickou. Musím neustále řešit finanční záležitosti. Doufám, že následující výstava spjatá se soutěží Czech Nature Photo už bude pro návštěvníky otevřená. Jedná se o představení tvorby izraelského wildlife fotografa Boase Amidrora. Jsme s ním v kontaktu, plánujeme jeho přílet do Prahy. Je již proti koronaviru naočkovaný, což by mohlo cestování ulehčit, ale nikdo neví, zda budou hranice otevřené. Samozřejmě bychom mohli výstavu odsunout, ale to nechceme. I v této šílené době, která kulturu likviduje, se snažíme ze všech sil, aby výstavnictví fungovalo dál,“ uvádí ředitelka.