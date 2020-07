Zdeněk Zelenka: Láska nebeská není životopis Waldemara Matušky

A protože mě to jako výzva zaujalo, a navíc jsem měl kvůli pobytu v nemocnici zrovna volný termín, napsal jsem scénář, který se zatím všem zamlouvá, a to včetně Olgy Matuškové a Michala Davida, jenž je autorem hudebních aranží.

Z dialogů činoherních pasáží děj přechází přímo do textů písní a naopak. Vlastně by měli mít diváci dojem, že Matuškovy písně byly složeny přímo pro tento muzikál. Na konci zazní i hlas samotného Matušky a jedna píseň z jiné autorské dílny tam bude jako překvapení.

Dlouho jsem ho hledal a vycházel při tom z typologie Matuškových písní, která je dvojí. První typ představují písně rozverné, komediální, a ten druhý silně emotivní. To mě začalo navádět k příběhu dvou bratrů rozdílných povah. Ale to ještě samo o sobě nezakládá příběh.

Muzikál Láska nebeská by v sobě měl mít jak výrazně komediální a groteskní rysy, tak i emotivní a vážnější polohu, což je dáno náladou použitých písní i tím, že Jáchym si až po smrti uvědomí, jak je život krásný i křehký. Ideálně by měl u diváků vyvolat to, čeho se v kumštu tak těžko dociluje, ale co je mi nesmírně blízké, totiž smích a slzy zároveň.