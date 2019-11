Zdeněk Burian šel vždy vlastní cestou

Hned v prvním sále visí dva obrazy z roku 1965 vytvořené temperovou technikou. Jsou na nich Vinnetou a Old Shatterhand, které zná mnoho čtenářů z románu německého spisovatele Karla Maye, protože byli na obálkách obou jeho dílů. Jako by právě do těchto dvou portrétů Burian vložil všechno, co chtěl ve svých pracích ukázat. Hrdost, odvahu a odhodlanost jít za každou cenu po stezkách statečných.