Zcela fit. Zpěvačka Sara Bareillesová porazila koronavirus

Sara Bareillesová je rodačkou z kalifornské Eureky. Proslavila se kolem roku 2007 svým popovým hitem Love Song, který se dostal na čtvrtou příčku hitparády Billboard 100. Byla sedmkrát nominovaná na cenu Grammy a jednu získala za píseň Saint Honesty. Vydala alba jako Little Voice (2007), Kaleidoscope Heart (2010), The Blessed Unrest (2013) a Amidst the Chaos (2019).