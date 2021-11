Žbirkův kolega: Pochopil jsem, jak se cítil McCartney, když zemřel Lennon

Kytarista Laco Lučenič, spoluhráč zesnulého Mira Žbirky ve skupinách Modus a Limit, řekl v televizi Markíza, že teď pochopil, jak se cítil Paul McCartney, když mu řekli, že zemřel John Lennon. „Nebyli jsme poslední dobou v intenzivním kontaktu, ale to jsou věci, které se nedají zapomenout. Nemůžu říct, že to musím nějak rozchodit, protože ani nevím, zda se to dá rozchodit,“ dodal Lučenič.