Zatím bez omezení. Společnost Live Nation přiveze Metalliku, Rammstein, Harryho Stylese a další

Vzhledem k tomu, že se kvůli vlnám koronaviru a s nimi souvisejícími pandemickými omezeními velké koncerty ve světě v posledních dvou letech nekonaly, jejich překládání způsobilo, že si v letošním roce budou v České republice světové hudební hvězdy takříkajíc podávat kliku ode dveří. Nabídka je široká, o čemž svědčí i to, že zatímco u nás Live Nation v minulých letech pořádali v průměru třicet koncertů do roka, letos jich bude na padesát.

„Pokud to dopadne tak, jak si myslíme, a neobjeví se nějaké nepředvídatelné restrikce, opravdu nás čeká velice nabitá koncertní sezóna. Začne 24. dubna koncertem švédských Ghost v pražské O 2 areně,“ řekl Právu Jiří Franc z agentury Echo Promotion, která exkluzivně marketingově zastupuje Live Nation.

Iron Maiden dorazí do Letňan.

Dodává, že podle jeho laického názoru by neměly koncerty omezovat žádná protipandemická opatření. Stát se samozřejmě může cokoli, nicméně momentálně není potřeba chodit na koncerty s potvrzeními o očkování či prodělání nemoci.

„Pokud jde o prodej vstupenek, největší zájem je samozřejmě o největší hvězdy. Jsou to američtí Imagine Dragons, kteří v Praze vystoupí hned dvakrát, či němečtí Rammstein, kteří v květnu učiní totéž. V obou případech jde o typické stadionové produkce, které se uskuteční v pražských Letňanech. Na situaci, v jaké se vstupenky prodávaly, je zájem o oba koncerty z hlediska pořadatele naprosto pozitivní. Lidé si lístky kupovali v době, kdy vůbec nebylo jasné, jestli nějaké akce budou. První vystoupení obou kapel, na které je shodně kapacita šedesát tisíc lidí, byla vyprodána v řádech dnů. Druhá se doprodávají, do absolutního čísla zbývají pouze tisíce lístků,“ vysvětlil Franc.

Velký zájem je i o vstupenky na koncerty skupin, které u nás mají historicky velmi dobré jméno či jsou momentálně celosvětově populární. Jsou to americká Metallica, jež v pražských Letňanech zahraje 22. června v rámci festivalu Prague Rocks, britští Iron Maiden, kteří přijedou do Prahy o dva dny dříve, Kiss, kteří zahrají 13. července v pražské O 2 areně, Brit Harry Styles, jenž se představí 17. července, či Pearl Jam, kteří dorazí o sedm dnů později.

Podle Francova kolegy Ondřeje Pojzla z Echo Promotion stojí ale za pozornost i jiné koncerty. „Za vidění rozhodně stojí kapela Ghost, která u nás vystoupí už 24. dubna. Svůj metal předvádí v kostýmech, frontman skupiny se stylizuje do jakéhosi papeže, je to velká vizuální show. Už od devadesátých let patří k nejkvalitnějším rockovým kapelám Američané Tool. Produkují kytarovou hudbu nejvyšší kvality a pro skutečné hudební fanoušky jsou její koncerty skutečný zážitek.“