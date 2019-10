Žádný herec a herečka. Na cenách Emmy si pohlaví svobodně zvolíte

Nová kategorie nerozlišující pohlaví by se pak jmenovala Vynikající mladší performer v dramatickém seriálu, slova herec a herečka se už nebudou používat.

Pozoruhodný je i plán na rozvolnění dalších kategorií zatím ještě rozdělených podle pohlaví. Umělci do nich nebudou zapisováni podle tělesných znaků, ale podle toho, jestli se subjektivně cítí jako žena, nebo muž. Herec by tak například mohl jeden rok tvrdit, že se cítí jako žena, protože v mužské kategorii by byla zrovna v dané sezóně větší konkurence, vyhrát cenu a další rok si pohlaví zase změnit.