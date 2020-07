Začínají Letní shakespearovské slavnosti

Festival má letos skromnější podobu, na níž se podepsala několikaměsíční koronavirová pauza, kdy nebylo možné nazkoušet inscenaci Bouře, jež měla být v nastudování režisérského dua SKUTR novinkou letošní přehlídky. Diváci si na ni budou muset počkat až do příštího léta.

Tu první hrají ostravští herci v produkci PaS de Theatre a režii Vojtěcha Štěpánka. Vzpurnou Kateřinu alternují Kristýna Leichtová a Erika Stárková a jejího krotitele Petruccia hraje Josef Kaluža. Veselé paničky windsorské se vrací na scénu už dvanáct let. Za popularitu vděčí jak hravé režii Jiřího Menzela, tak výkonům Boleslava Polívky, Simony Stašové, Evy Režnarové, Jaromíra Dulavy, Jaroslava Satoranského a dalších.

„Na této větě jsme se s vedením Letních shakespearovských slavností shodli po dlouhém hledání vhodného citátu. Vyjadřuje odhodlání herců za všech okolností hrát a bavit publikum. Myslím, že se na tuto dobu, kdy se herci i lidé vracejí do divadel, velmi hodí. Vážím si jak herců, tak i organizátorů a partnerů Letních shakespearovských slavností, že do tohoto ročníku jdou, s vědomím všech rizik a opatření, jež z letošních Slavností činí výjimečnou událost. Věřím, že diváci to ocení a přijdou se na inscenace podívat,“ říká shakespearolog a překladatel Martin Hilský, letitý spolutvůrce Letních shakespearovských slavností.