Za poslední klapkou nových Bobulí udělala tečku příroda duhou

Vzpomínky mimo jiné letěly i do hereckého nebe za Václavem Postráneckým, či Lubomírem Lipským, se kterými se diváci setkali v minulých návštěvami i sledovaností úspěšných příbězích.

A i když si přáli herci (Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek či Michal Isteník a další) při loučení ledasco, všichni se jednomyslně shodli s Miroslavem Táborským, který popřál těhotné Tereze Voříškové to nejhezčí miminko na světě a vůbec hezký novomanželský život.

Miroslav Táborský se snaží koupit hrozny od Terezy Voříškové. Do vinohradu za ní přijel na kole a docela to byla fuška.

„Jak už to při filmování bývá, tyto záběry byly sice s herci zcela poslední, ovšem divák je ve filmu uvidí zhruba v první třetině příběhu,“ sdělil právu producent Tomáš Vican, který si nemohl vynachválit počasí, jež letos práci na filmu provázelo.

„Jen jednou či dvakrát jsme museli techniku vytáhnout do natáčecích míst po předchozím obvykle nočním dešti do terénu, což je samozřejmě komplikovaná práce navíc. Doufám, že se nás toto štěstí bude držet i nadále a my dostojíme našemu slibu, že léto v příštím roce začne - tedy samozřejmě v kinech, už 12. března, což je termín premiéry a diváci se budou při snímku zalitém sluncem dobře bavit,“ dodal producent.