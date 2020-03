Z Ungeltu živě Hein a Kopecký

Pražské Divadlo Ungelt se od čtvrtka 26. března rozhodlo připojit k online vysílání. A to netradiční formou. Z divadelního klubu bude herec, zakladatel a ředitel Ungeltu Milan Hein prostřednictvím facebookového profilu divadla číst živě ze své knihy rozhovorů s hercem Milošem Kopeckým Co za to stálo.