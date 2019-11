Z Erin Brockovichové je seriál, chystá ho producentka série Chirurgové

Vernoffová se momentálně stává jedním z nejdůležitějších showrunnerů (něco mezi autorem a producentem) v televizním světě. Po letech pozvedla sledovanost Chirurgů, kteří vydrželi na obrazovce už šestnáct let, a hodlá je i nadále řídit. Navíc povede i natáčení seriálu Rebel.

Tvůrci ji popisují jako zábavnou, brilantní superhrdinku ze skutečného světa, která nezná strach. Pro své klienty by udělala cokoliv a hodlá vždy vyhrát za každou cenu.

Protagonistka za film dostala všechny možné ceny - BAFTA, Zlatý glóbus i Oscara. To bylo ale dávno. Klíčovou otázkou je, kdo by postavu měl hrát dnes. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že to bude stejná herečka, ale obsazení se teprve řeší.