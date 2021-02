Z 28 nalezených zápisníků zpěváka The Doors vznikne kniha

Objemný svazek The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics obsahuje mimo jiné jeho básně a písně nebo dříve vydané texty Wilderness a The American Night, ale hlavně spoustu neznámého materiálu ze zhruba 28 nedávno zpracovaných zápisníků a také 160 fotek a kreseb. Posledním zdrojem knihy se stal pařížský zápisník z doby těsně před Morrisonovou smrtí.