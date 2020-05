Vznikne snímek na motiv skladby od kapely Fleetwood Mac

V chystaném snímku by ráda zpracovala námět obsažený ve skladbě Rhiannon, kterou pro kapelu napsala v sedmdesátých letech. Inspirací jí tehdy byla novela Triad od Maryho Bartleta Leadera. Jméno Rhiannon vychází původně z keltské mytologie.

„Měla jsem v plánu vzít si rok volna poté, co jsme minulý rok odehráli poslední koncert našeho turné. Od roku 2009 jsem neměla příliš dovolené, a tak si myslím, že jsem to potřebovala. Pro nás tato situace není tak náročná jako třeba pro jiné skupiny, protože jsme hrát neměli. Ráda bych čas využila pro snímek. Zatím je to v plenkách a moc toho nevím. Ráda bych například pracovala s několika různými producenty,“ sdělila.