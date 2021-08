Výtvarnice Lu Jindrák Skřivánková: Meditativní tma v hodině mezi psem a vlkem

Člověk, který přijde do prostoru galerie, musí posléze sestoupit doslova do podzemí. Právě do suterénu umělkyně, společně s kurátorem Radkem Wohlmuthem, umístila svá díla. A nejen na okolní bílé zdi, které velmi intenzivně kontrastují s temnými plátny, ale také na strop výstavního sálu. Díky tomu se musí návštěvník umět dívat kolem sebe a nad sebe, aby mohl vnímat všechno, co mu autorka prostřednictvím svým vizí na plátnech nabízí.