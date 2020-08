Výstava odhaluje záhady tajuplných kasemat

„První návštěvníci do nich vešli v srpnu 1880, a zahájili tak nejdelší etapu v dějinách kasemat – turistické využití zatím trvá ze všech nejdéle, vždyť jako proslulá tvrdá věznice sloužily přibližně jen půl století. Muzeum města Brna teď u příležitosti 140. výročí otevření kasemat na hradě Špilberku chystá vůbec první výstavu ve svých dějinách věnovanou tomuto tématu. Výstava vám přiblíží nejstarší historii průvodcování a prohlídky v kasematech, především z období let 1880 až 1914. Výstavu Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět v siločarách přitažlivosti, která potrvá až do konce roku, odstartuje ve čtvrtek 27. srpna od 16 hodin komentovaná prohlídka,“ popisuje mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.