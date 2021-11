Výstava k vydání grafického alba, jež vzniklo k poctě Lasici a Satinského

První myšlenka vznikla v roce 2008, kdy se připravovalo grafické album k patnáctému výročí Divadla Bolka Polívky. Do něho Milan Lasica napsal text. Když ho odevzdával, řekl prý: „Je to pěkné, ale my bychom s Julem taky měli mít album k našemu divadlu.“ A slyšel na to odpověď: „Není problém!“