Vychází devět her Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra

U příležitosti devadesátin Jiřího Suchého, které připadnou na 1. října, nachystalo vydavatelství Supraphon kolekci patnácti cédéček obsahující devět her z divadla Semafor. Jejich autory jsou Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Sbírka Ďáblova dobře placená procházka z Vinohrad navazuje na vydání devíti her Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra z let 1959 až 1964 a představuje završení společné tvorby autorů.