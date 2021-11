Vychází dětská kniha o Nicholasi Wintonovi: Šermíř, jenž zachránil stovky dětí

Útlá publikace plná jemné ilustrace, určená zejména nejmladším čtenářům, je skromným příběhem s ohromným poselstvím. Překřižují se v ní dva osudy, které spojil blížící se celosvětový konflikt, rodičovské úsilí zachránit ohroženého potomka a nezištná pomoc dobrodince. Ten se v nesvobodné zemi rozhodl zariskovat a pokusit se dostat do bezpečí děti, které by jinak pravděpodobně čekal transport do koncentračního tábora.