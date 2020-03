Vycházejí Pearl Jam, Strokes i Depeche Mode

V dubnu vychází také The New Abnormal, studiová deska americké rockové skupiny The Strokes. Produkoval ji Rick Rubin a čekalo se na něj rovněž sedm let od desky Comedown Machine (2013).

Pro skalní příznivce je určen luxusní balíček vinylů Depeche Mode: Violator The 12 Singles. Najdou v něm původní i special edition singly jako Personal Jesus,

Enjoy The Silence, Policy Of Truth a World In My Eyes a další bonusy.