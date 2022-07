Všechno, co potřebuješ, je láska… k umění

Aby i případný nepoučený návštěvník výstavy okamžitě pochopil, s čím a s kým bude mít v interiéru tu čest, umístil kurátor Radek Wohlmuth první dílo už na zahradu před vchod. Prostorový objekt In Love od Trona představuje výtvarně upravený kiosek a velký světélkující nápis Love. Jako by láska byla hlavním hnacím motorem na první pohled drsných pouličních writerů.

V prvním patře vily je ukázka výtvarného minimalismu. Petr Königsmark alias Zeb One pracuje s geometrickou abstrakcí a černobílým kontrastem podobně, jako to dělal Kazimir Malevič. O patro výš se už dostává ke slovu figurativní a komiksová tvorba. Komiksovou vizuální zkratkou je bezpochyby inspirováno Tronovo letošní dílo Help Me, na němž figura valí do kopce věčné břímě.