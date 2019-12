Vrací se Marie Terezie. Bojuje o dědictví i manžela

„V nových dílech se dostáváme více do té politické hry, kde se může František Štěpán více projevit. Byl velký obchodník, jeden z nejbohatších lidí své doby. A na válku je vždy potřeba spousta peněz,“ uvedl Kotek.

„Podle mě je to tentokrát hlavně o osamělé ženě, která se snaží dělat politiku ve světě ovládaném muži. V tom vidím modernost tohoto příběhu,“ řekla Reinspergerová, jíž prý až tato role pomohla si uvědomit, že Marie Terezie byla jen člověk a dělala i chyby. „U nás v Rakousku je vnímána převážně v pozitivním světle.“

S pokračováním tvůrci původně nepočítali. Vysoká sledovanost dvojdílného filmu však koprodukční partnery ze tří dalších zemí bývalého Rakousko-Uherska zlákala k myšlence, že vyprávění o dívce usilující o trůn by mohlo zavést diváky i do let, kdy už byla zralou ženou a několikanásobnou matkou.