Vrací se Linka, talk show jazzového kytaristy Rudyho Linky

Naprosto stejné! Od května jsme natáčeli u nás na chalupě třetí řadu, máme za sebou úspěšný čtrnáctý ročník festivalu a já se chystám na turné. Jediný rozdíl je, že tentokrát nemám nové album. Pokud jde o ta plánovaná vystoupení ˗ jednak jako obvykle koncertuji v triu, ale k tomu ještě chystám One Man Show ke třicátému výročí svobody.

Součástí mého Across Tour bude i koncert 23. října v Městské knihovně v Praze. Hraji tam pravidelně, ale možná proto, že tentokrát to není k nové desce jako obvykle, nějakým nedopatřením se na vytištěných plakátech neobjevilo moje jméno. Nedávno jsem šel okolo knihovny a vidím jen: Across ˗ Jazzový koncert.