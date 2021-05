Vojtěch Dyk zkouší na letní turné. Teď už to musí vyjít

„Tak vám něco povím. Já už ani nevím, jestli se mi to zdá, nebo je to realita, jestli se náhodou zítra neprobudím a nebude to všechno jinak, ale každopádně jsem před několika lety s Ondřejem P. a Kennedy udělal desku D.Y.K. a teď se schyluje k jejímu prvnímu zahrání. Narodí se nové dítě. Bože, díky za to. Ano, mělo to být za poněkud jiných podmínek, měli tu hrát kluci a holky z USA a nemůžou, ale řeknu vám, kluci a holky z Čech zcela nové kapely D.Y.K. jsou tak skvělí, že se upřímně už teď nemůžu dočkat, až vám těch pár našich radostí budeme moct párkrát zahrát. Takže kdo váhal, ať neváhá a přijde, páč tohle se už zase dlouho nebude opakovat,” vzkázal Dyk.