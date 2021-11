Vojta Nýdl představuje klip k písni Smířená. Je věnovaný předčasně narozeným dětem

Píseň Smířená hned po vydání desky opanovala hitparádu Radia 1. Vydržela tam osm týdnů na prvním místě. Je to píseň o duši, která cestuje časem i prostorem.

„Píseň má poměrně dlouhou historii. Napsal jsem ji už v roce 2001 a pod názvem Little Love jsme ji hrávali i natočili společně s mým domovským souborem Clarinet Factory. Je to křehká skladba, jež se tématem zrození a odcházení hodila k charakteru alba Dítě z větru, které je celé věnované předčasně narozeným dětem. Proto jsme ji společně s producentkou alba, pianistkou a zpěvačkou Beatou Hlavenkovou, oblékli do jiných hudebních šatů a barev a pod názvem Smířená žije svůj další příběh,“ říká o písni Vojta Nýdl.