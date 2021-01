Vinohradské divadlo bude mít v podzemí novou scénu pro 300 diváků

Náklady na vyhloubení nové scény zatím nejsou známy. Rekonstrukce by mohla začít v divadelní sezóně 2023 až 2024 a trvat by měla několik let. Důvodem oprav je špatný technický stav jeviště i samotné budovy. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907 a nikdy nebylo kompletně opraveno.

Náklady na výstavbu nejsou zatím známy. Zahrnuta by ale měla být do celkové rekonstrukce divadla, která má začít zhruba za 2,5 roku. Podle Wolfa by všechny práce, tedy rekonstrukce i stavba nové scény, mohly vyjít až na dvě miliardy korun. Divadlo nyní hledá projektanta oprav. Projekt by mohl být dokončen v příštím roce, následně divadlo vybere stavební firmu. Konečná cena tak bude známá až poté.