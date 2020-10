Většina muzikantů zatím žije z úspor, jiní pracují ve skladu, vyřezávají či malují

„Zatím žijeme z finančních zásob. Není nám už dvacet, takže jsme mysleli na zadní kolečka,“ řekl Právu zpěvák a kytarista skupiny Wohnout Matěj Homola. On sám momentálně nemůže kvůli vládním nařízením ani vyučovat hru na kytaru a ukulele. Před několika dny nicméně vyšla jeho učebnice hry na ukulele a s kapelou skládá písničky na nové album, které by mělo vyjít příští rok.

„Kromě toho vyřezávám ze dřeva. Je to taková má rekvalifikace. Byl to koníček, a tak se tím zkouším i trochu živit. Mám nějaké nabídky, takže když to půjde, uvažuju o tom, že bych si tím po dobu, kdy naše kapela nebude hrát, přivydělával,“ vysvětlil.