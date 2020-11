Vedení Rady ČT končí. Ředitel Dvořák mluví o destrukci

Rada ve středu směnu pozemků a zřízení služebnosti (to znamená částečné omezení vlastnických práv) pod ostravským studiem se současným majitelem pozemků Simonem Pelikánem schválila. Směně bude předcházet koupě pozemku na základě předkupního práva. Pokud by Česká televize pozemek nekoupila a následně nesměnila, hrozilo by jí v budoucnu, že by nový vlastník užívání nebo koupi parcely potřebné pro provoz studia cíleně zdražil.