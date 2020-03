Večery u Werichů budou u Cimrmanů

Žádná fiktivní postava, jak by se u Cimrmanů mohlo očekávat, však odpovídat nebude, nýbrž reálná paní Eva Tůmová, která mnohé u Werichů zažila na vlastní kůži a zblízka. Od dětství se totiž přátelila s Janou Werichovou a později dokonce bydlela několik let s Werichovými přímo ve vile na Kampě. O zážitky a příhody nemá nouzi. Za domácí se jí coby moderátor bude vyptávat Miloň Čepelka, jeden ze spoluzakladatelů Divadla Járy Cimrmana. Vedle jejího vzpomínání na život s Werichovými a na historky z Osvobozeného divadla se možná diváci dozví, co spojuje Jaroslava Ježka a Bohuslava Martinů, koho malá Fanča o Štědrém dni vítala ve vile či u kterého známého skladatele přebývala paní Tůmová v Kanadě.