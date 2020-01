Ve znamení ženských spisovatelek

Po desetiletích, kdy hlavní tón u nás udávali autoři vracející se na přelom politických systémů, se témata proměnila. Neznamená to, že by třeba Tiché roky od Mornštajnové vyprávěly jen o dnešku. I v nich se hrdinky a hrdinové vyrovnávají se svým včerejškem. Eva Kantůrková prózou O jinakosti se zase vyslovila hlavně k naší současnosti.

V žánru detektivní či krimi literatury je vhodné připomenout Michaelu Klevisovou. Ze svého francouzského domova se do rodné země vrací Lenka Horňáková-Civade. Za román Grófka o osudech české dívky rozhodnuté v srpnu 1988 začít nový život ve Francii získala Le Prix littériaire Richelieu de la Francophonie, cenu udělovanou autorům, kteří píší ve francouzštině, aniž by to byl jejich rodný jazyk.