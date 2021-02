Ve věku 96 let zemřela pěvkyně Libuše Domanínská

Narodila se 4. července 1924 v Brně jako Libuše Klobásková. Vystudovala zpěv na konzervatoři v Brně a ještě jako její posluchačka získala v roce 1945 angažmá v souboru tamního Státního divadla, kde zahájila svou hvězdnou operní dráhu. O deset let později, už jako zralá a zkušená operní pěvkyně, přešla z Brna do pražského Národního divadla, jemuž zůstala věrná plných 35 let, do roku 1990, kdy odešla do důchodu.



Za necelých deset let v Brně nastudovala na 40 rolí. Také v Národním divadle bylo její uplatnění veliké, nejvíce ji režiséři využívali pro český repertoár. Snad nejčastěji zpívala Jitku ve Smetanově Daliborovi. Ztvárnila Krasavu v Libuši, Mařenku v Prodané nevěstě, Dvořákovu Rusalku zpívala v ND více než stokrát, v Jakobínu byla nejprve Terinkou a později Julií.