Ve věku 87 let zemřel herec George Segal známý z Krále Krysy

George Segal patřil v 60. a 70. letech k největším hollywoodským hvězdám. Do mezinárodního povědomí vstoupil rozporuplnou postavou desátníka Kinga ve filmovém dramatu Král Krysa z roku 1965 a největší úspěch zaznamenal rok na to s rolí Nicka v Nicholsově adaptaci hry Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virginie Woolfové. Postava mladého profesora biologie ve studii o rozkladu manželství s Elizabeth Taylorovou a Richardem Burtonem mu přinesla nominace na Oscara i Zlatý glóbus.

Během dalších deseti let ztvárnil řadu postav, mimo jiné ve válečném velkofilmu Most u Remagenu, jenž se natáčel v létě 1968 v Československu. Objevil se i ve snímku Ivana Passera Born to Win (1971).