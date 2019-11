Ve StarDance skončil Xindl X

Jako první se vřítili na taneční parket herec Miroslav Hanuš a jeho partnerka Adriana Mašková. Samba se nesla v rytmu písně I like to move it od dua Reel 2 Real. „To byl výživný otvírak,“ okomentoval výkon moderátor Marek Eben.

„To číslo bylo moc hezké, takhle si představuju člověka bydlícího na Václavském náměstí,“ pronesl porotce Richard Genzer na adresu Hanuše. Jeho kolega z poroty Zdeněk Chlopčík našel jiné přirovnání: „Mirku vy pořád pohybuje pánví, jste jako dieselový motor.“ Dvojice nakonec od poroty obdržela 23 bodů.

Na snímku Miroslav Hanuš a Adriana Mašková Foto: Milan Malíček, Právo

Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička o chvíli později rozproudili diváky rumbou na píseň z pohádky Zlatovláska. „V téhle barvě je to splněný sen,“ řekla Kubařová po dotančení ke svému blond účesu.

„Bylo to hezky stylizované, ale projevovala se nervozita,“ podotkl porotce Tománek a Genzer dodal: „Tahle rumba vás domů určitě nepošle.“ Pár si odnesl 36 bodů.

Na snímku Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička Foto: Milan Malíček, Právo

Karel Kovy Kovář a Veronika Lišková si na waltz vybrali píseň z animované pohádky Zvoník u Matky Boží. „Mám pocit, že jste si to užíval, ale zatahoval jste krk, jak se tak koukám. Krk nechte vyjetý,“ poradil Chlopčík. „Bylo to mnohem lepší než samba, vadily mi rytmické chyby,“ přidala Tatiana Drexler. Tanec si vysloužil 31 bodů.

Na snímku Karel „Kovy“ Kovář a Veronika Lišková Foto: Milan Malíček, Právo

Písnička z pohádky Na Vlásku I see the light roztancovala Matouše Rumla a Natálii Otáhalovou v rytmech rumby. „Vaše rumba byla krásná, líbila se mi i technika, která byla jako u dětí, když začínají tancovat,“ poznamenala Drexler. „Měl jste to krásně nacvičené, ale působilo to tvrdě. Předběhl jste cíl,“ komentoval Tománek pohyby Rumla. Výsledek: 29 bodů.

Na snímku Matouš Ruml a Natálie Otáhalová Foto: Milan Malíček, Právo

Další párem byli Jakub Vágner a Michaela Nováková, kteří se vlnili v rytmu waltzu na melodii Can you feel the love tonight z Lvího krále. „Kubo je to hrozně hezké, ale jsi hrozně nervózní,“ hodnotil Genzer a jeho kolega Chlopčík dodal: „Takhle si představuji krále, ale měl byste více dbát na svůj vršek. Tanec byl krásný.“ Pár získal 29 bodů.

Na snímku Jakub Vágner a Michaela Nováková Foto: Milan Malíček, Právo

Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský se představili s rumbou na písničku z pohádky Tři bratři. „Vy byste potřebovala standardní tance, výrazové prvky působily velmi romanticky, basicové prvky jsou však prázdné,“ zhodnotil Třeštíkovou Tománek. „Mám to s vámi jako s knihou, když ji čtu, tak je to s dalším pokračováním lepší a lepší,“ připojil se Richard Genzer. Tanec páru vynesl 23 bodů.

Na snímku Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský Foto: Milan Malíček, Právo

Samba v podání Xindla X a Markéty Dostálové se nesla v duchu animované pohádky o Malé mořské víle, tančili na píseň Pod vodou. „Jít uličkou hamby, to je nic proti naší sambě,“ vysypal ze sebe Xindl X verše po dotančení. „Máte takovou dobrou náladu a jste dobrý v rytmu,“ zvolala nadšeně Drexler. To Chlopčík měl na rytmus jiný názor: „Viděl jsem novou sambu, tu jsem nikdy neviděl, asi je to tím, že to bylo pod vodou. Snaha ale byla.“ Pár si vysloužil hodnocení ve výši 23 bodů.

Na snímku Xindl X a Markéta Dostálová Foto: Milan Malíček, Právo

Poslední dvojicí - s waltzem a hudbou z pohádky Princ egyptský - byli Gabriela Koukalová a Martin Prágr. „Všechno nejlepší,“ pogratuloval Chlopčík Koukalové k 30. narozeninám. „Přísuny, chodidla moc pěkné, pak šla váha na špičku. Závěr na posteli jsem myslel, že bude začátek,“ řekl. „Mám husí kůži po celém těle,“ doplnil Tománek. „Jedete strmě nahoru,“ uvedl Genzer. Dvojice si vytancovala úctyhodných 37 bodů.

Na snímku Gabriela Koukalová a Martin Prágr Foto: Milan Malíček, Právo

StarDance se koná už podesáté. Zkušené porotce Zdeňka Chlopčíka a Tatianu Drexler doplnili pro letošek herec Richard Genzer, jenž se sám účastnil loňské řady, a taneční trenér Jan Tománek, jenž se v minulosti účastnil tří ročníků jako profesionální tanečník.

Nezměnili se ovšem moderátoři a hudební doprovod. Večery provázejí opět Tereza Kostková a Marek Eben, o hudbu se stará orchestr Martina Kumžáka.