Ve StarDance rozhodne o postupu valčík, rumba a scénický tanec

Jako první pár se představila Gabriela Koukalová a Martin Prágr, kteří předvedli rumbu. Celá porota byla z jejich tance nadšená, ale kritiku si neodpustila Taťána Drexlerová. Gabriele vytkla zvedání nohou místo, aby zůstaly na parketu a v rámci kroků se jen posouvala. Jan Tománek a Zdeněk Chlopčík kritizovali práci těla Gabriely. „Výrazně se vám zlepšilo centrum těla, ale chtělo by to lepší práci s rameny, zády. A to zvedání nohou výkon srazilo,” řekl Chlopčík. Pár nakonec ohodnotili 33 body.