Ve Stardance dotančil youtuber Kovy

První vtrhli v rytmu slowfox na parket Matouš Ruml a Natálie Otáhalová. „Šel si nádherně plynule Matouši, možná v těch krocích by to mohlo být rytmičtější. Skláním se před vámi, co jste dokázali,“ řekl mentor a trenér páru Zdeněk Chlopčík. „Vypadalo to, jako by tancovali sourozenci Chlopčíkovi,“podotkl Richard Genzer. Dvojice si vytancovala 37 bodů.