Včelaři nebo hasiči, vždycky je to o nás

Autorem textu a představitelem jedné z hlavních rolí, předsedy spolku Zdeňka Švarce, je Kazimír Lupinec alias stěžejní osobnost divadla V. A. D. Jan Červený. V Databázi českého amatérského divadla je charakterizován jako vynikající jedinec přesahující regionální význam. Zní to poněkud zoologicky, ale vystihuje to fakt, že Jan Červený je autor a divadelník, jehož v současném amatérském divadle už delší čas nelze přehlédnout. Jeho hry, na nichž se podílejí autorsky i členové souboru, jsou z rodu hořce zábavných podobenství o životě české společnosti, jaké nabízejí filmy Miloše Formana.

Úl připomíná jeho slavnou hasičskou grotesku Hoří, má panenko. Je to patrné nejen při skvostné scéně hlasování o daru k sto pátým narozeninám seniora spolku Jařely, ale celé to včelařsko-životní pinožení kolem úlů formanovský pohled nezapře. Každá figura je originální a vnáší na jeviště svůj zájem a pohled na svět. A skrze groteskní situace prosvítá opravdovost a zaujetí pro věc, pro včelaře tak typická. Ale ať jde o hasiče, nebo o včelaře, je to vždycky o nás, o našich láskách i trápeních. A kromě formanovské drsnosti lze z kladenského Úlu vyčíst i laskavost svěrákovské Vesničky mé střediskové.